Wybory 2020. Frekwencja wyborcza - ile osób głosowało? Dane PKW

Wybory 2020. Frekwencja wyborcza - ile osób głosowało? Dane na ten temat przedstawia PKW. Pierwsze wyniki frekwencyjne poznaliśmy w niedzielę po godzinie 13.30 i już teraz wiele wskazuje na to, że Polacy poszli do urn wyjątkowo chętnie. Zanosi się na rekord frekwencji. Co właściwie oznacza termin frekwencja i jak wyglądała ona w poprzednich wyborach, np. w 2015 r.?