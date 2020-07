Wybory prezydenckie 2020 - wyniki głosowania na obu kandydatów zostaną podane najpierw w formie sondażu exit poll, czyli badania przeprowadzanego przy wyjściu z lokali wyborczych. Ankieterzy przepytują wyborców w całej Polsce, we wsiach i miastach różnej wielkości. Tak, by wynik był możliwie najbardziej miarodajny.

Karta do głosowania zawiera podczas drugiej tury wyborów tylko 2 nazwiska: to urzędujący prezydent Andrzej Duda i ubiegający się o fotel głowy państwa prezydent Warszawy - Rafał Trzaskowski.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów 2020?

Państwowa Komisja Wyborcza zapowiada, że oficjalne wyniki wyborów prezydenckich 2020 poda jak najszybciej, ale realny możliwy termin to późny wieczór w poniedziałek lub wtorek 14 lipca. Do tego czasu pojawiać się będą cząstkowe wyniki wyborów dla miast i innych regionów, także te dotyczące frekwencji.

Po tym, jak PKW opublikuje oficjalne wyniki wyborów 2020 muszą one zostać jeszcze zatwierdzone przez Sąd Najwyższy. O tym, kto wygrał wybory prezydenckie decyduje ostateczna liczba głosów. Wygrywa ten z kandydatów, który zdobył ponad 50 procent głosów. Procedury nie przewidują remisu - przy tak dużej liczbie wyborców jest to niemal niemożliwe. Jeśli jednak doszłoby do remisu, prawdopodobnie zarządzono by ponowne wybory prezydenckie 2020.

Wyniki wyborów 2020. Przecieki i bazarek

Wyniki wyborów, a zwłaszcza sondażu exit poll w czasach internetu - mimo ciszy wyborczej - mogą przeciekać do sieci. Internauci, także ci, którzy np. pracują przy badaniu, podają czasami wyniki sondażu przed zakończeniem ciszy wyborczej, zastępując nazwiska kandydatów nazwami produktów spożywczych. W tym roku na twiterze znów zaczynamy obserwować to zjawisko, które nazywa się potocznie „bazarkiem”. Najczęściej wymieniane produkty spożywcze, odpowiadające nazwiskom kandydatów, tym razem to dżem i cykoria (względnie budyń). Z powodu ciszy wyborczej nie możemy jednak zdradzić, który produkt przynależy do którego kandydata. Przecieki wyników pozostają do interpretacji internautów, ale pokazują też po raz kolejny absurd obowiązywania ciszy wyborczej w XXI wieku. I tu też uwaga: rzekome przecieki wyników wyborów bardzo często są tylko tak zwanymi fejkami pochodzącymi od osób, które nie mają żadnej rzetelnej wiedzy na temat aktualnych wyników wyborów.

Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich 2020 przedstawi dopiero Państwowa Komisja Wyborcza i to jej dane są ostateczne.

Wielu internautów szuka dziś też hasła sondaże wyborcze - niestety cisza wyborcza zobowiązuje media do zakazu publikacji badań opinii publicznych. Pierwszy sondaż prezydencki będzie dostępny dopiero zamknięciu lokali wyborczych.