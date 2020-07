Wybory prezydenckie 2020. Wyniki - Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że nie będzie podawać cząstkowych wyników, tylko ostateczne, ze 100% komisji. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał 50% poparcia. W drugiej turze o urząd prezydenta walczył kandydat PiS - Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski.

Wybory, które odbyły się 28 czerwca 2020 wyróżniały się wysoką frekwencją - przekroczyła ona 64%. Aktualny rekord to 68,23% w II turze wyborów prezydenckich z 1995 roku. Wtedy Polacy wybierali między Lechem Wałęsą a Aleksandrem Kwaśniewskim. Pierwsze sondaże late poll mówią o tym, że 12 lipca ten rekord został pobity.

Wybory prezydenckie 2020. Wyniki

Andrzej Duda uzyskał w drugiej turze wyborów prezydenckich 51 proc. głosów, z kolei kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49 proc. - wynika z sondażu late poll Ipsos z 90 proc. komisji dla TVP, TVN i Polsat. Sondaż exit poll Ipsos opublikowany przez TVP, TVN i Polsat o godz. 21 wskazywał, że aktualny prezydent uzyskał 50,4 proc. głosów, a kandydat KO 49,6 proc. Oznaczało to 0,8 proc. przewagi Dudy nad Trzaskowskim.

Z kolei sondaż late poll Ipsos opublikowany ok. północy wskazał, że Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,2 proc., co oznacza zwiększenie przewagi do 1,6 proc. Natomiast zgodnie z sondażem late poll Ipsos z 90 proc. komisji przedstawionym ok. godz. 2 w nocy Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49 proc., tym samym przewaga ubiegającego się o reelekcję prezydenta wzrosła do 2 proc.

RadioZET.pl/PAP