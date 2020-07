PKW podaje nieoficjalne, cząstkowe wyniki wyborów 2020. "Brakuje 5 protokołów"

PKW i wyniki wyborów 2020. - Na godz. 8.00 brakuje jeszcze nam 5 protokołów okręgowych komisji wyborczych – poinformował w poniedziałek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak

Jak dodał, protokół z Katowic "w zasadzie jest już w systemie", ale brakuje jeszcze protokołów z komisji okręgowych z Nowego Sącza, Olsztyna, Szczecina i z Warszawy, oraz 9 protokołów z zagranicy.

PKW podała jednak nieoficjalne, cząstkowe wyniki wyborów 2020 przy uwzględnieniu braku powyższych protokołów. Na podstawie danych z 99, 97 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 51,21 proc. głosów a Rafał Trzaskowski – 48, 79 proc.

Według PKW na podstawie danych z 99,97 proc. obwodów frekwencja wyniosła 68,12 proc.

Wyniki z brakujących protokołów nie wpłyną w sposób znaczący na wyniki wyborów prezydenckich - przekazała PKW.

Marciniak podkreślił, że PKW może przed ustaleniem ostatecznego wyniku podawać do publicznej wiadomości cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania, ustalone na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w obwodach.

Podkreślił, że najwcześniej te dane spływają z odrębnych obwodów lub z mniejszych gmin, gdzie było mało wyborców.

Mamy w tej protokoły już prawie wszystkie, ale to jest gdzieś 99,7, ale ilość protokołów, obwodów, nie jest równoznaczna z ilością wyborców. Mamy w sumie 9 protokołów, które nie zostały wysłane do systemu protokołów obwodowych, są to wszystko protokoły zagraniczne, mianowicie: Bruksela, sześć z Londynu i dwa z Manchesteru