Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej obecny prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski. W pierwszej turze wyborów otrzymali oni odpowiednio: 43,5 proc. oraz 30,46 proc. głosów.

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich 2020 według sondażu exit poll poznamy w niedzielę o godzinie 21.

Wyniki wyborów. Kiedy poznamy oficjalne wyniki drugiej tury wyborów?

Na piątkowej konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej padło pytanie, kiedy poznamy oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. W tym kontekście szef PKW zaznaczył, że ustawa o głosowaniu w wyborach prezydenckich w 2020 roku stanowi, że PKW czeka 48 godzin na protokoły zza granicy, a nie 24 godziny, jak przewiduje zwykle Kodeks wyborczy. Dlatego zakładając scenariusz pesymistyczny, oficjalne wyniki wyborów 2020 poznamy we wtorek do godziny 23 - mówił Sylwester Marciniak.

Z kolei szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak przedstawiła scenariusz optymistyczny, według którego oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich poznamy "może w nocy z poniedziałku na wtorek, może w poniedziałek w późnych godzinach".

Wszystko zależy od zagranicy, tam, gdzie mają największą liczbę technicznych czynności do wykonania

- dodała.

Druga tura wyborów. Cisza wyborcza - kiedy się zaczyna?

Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich rozpocznie się w piątek 10 lipca o północy i potrwa do końca głosowania w niedzielę 12 lipca. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zaznaczył również, że agitacja wyborcza w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje jest zabroniona. Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna.

Wybory 2020, druga tura. Jak głosować?

Jak oddać ważny głos w drugiej turze wyborów prezydenckich? Musimy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i złożyć podpis na spisie wyborców. W czasie pobytu w lokalu wyborczym należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego - mieć zakryte usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

Co zrobić, jeśli w lokalu wyborczym okaże się, że nie zostaliśmy umieszczeni w spisie wyborców? Jak mówiła szefowa KBW, w takiej sytuacji członek obwodowej komisji wyborczej ma obowiązek zadzwonić do urzędu gminy, do ewidencji ludności i wyjaśnić tę sytuację. Jeśli okaże się, że jest to wynik pomyłki, komisja dopisze wyborcę do spisu.

