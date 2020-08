O list wręczony Andrzejowi Dudzie Nowicką zapytała redakcja Polsat News. "To pismo Lewicy w obronie aktywistek represjonowanych przez policję z prośbą o interwencję w tej sprawie" - przekazała posłanka w rozmowie z polsatnews.pl.

Zaprzysiężenie Dudy. Posłanka Lewicy wręczyła mu list

W czwartek w Sejmie odbyło się zaprzysiężenie Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. Następnie prezydent Polski wygłosił orędzie, w którym powiedział m.in., że "chce być prezydentem polskich spraw".

Gdy Andrzej Duda zakończył przemawiać, do mównicy podeszła posłanka Lewicy. Wanda Nowicka wręczyła prezydentowi list.

To list Lewicy w obronie aktywistek represjonowanych przez policję z prośbą o interwencje w tej sprawie

- przekazała Nowicka.

Była wicemarszałek sejmu dodała: "mam nadzieję, że podejdzie do tego poważnie i podejmie interwencję".

Posłanka dodała, że skoro Andrzej Duda chce być prezydentem wszystkich Polaków, to oznacza to także to, że będzie także prezydentem osób LGBT. "Domagamy się jednocześnie, by Andrzej Duda doprowadził do zakończenia nagonki na osoby LGBT, którą podsycał w czasie kampanii" - napisała w mediach społecznościowych Nowicka.

Nie może być tak, by uznać tęczową flagę za coś, co obraża, żeby represjonować jakąś grupę społeczną, która czuje się dyskryminowana

- podkreśliła w rozmowie z polsatnews.pl Beata Nowicka.

RadioZET.polsatnews.pl