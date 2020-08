Zaprzysiężenie Dudy na oczach byłych rywali? Trzaskowski podjął decyzję

Rafał Trzaskowski nie będzie uczestniczył w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, podczas którego Andrzej Duda ma złożyć ślubowanie i zostać zaprzysiężony na drugą kadencję.

Przypomnijmy: posiedzenie zostało zwołane na 6 sierpnia. Odbędzie się o godz. 10 w Sejmie. Główny konkurent Dudy z wyborów prezydenckich przekazał we wtorek w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że "nie będzie go wtedy w Warszawie". Obecni mają być za to inni kontrkandydaci obecnej głowy państwa: Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Z informacji PAP wynika, że w czwartkowych obradach Zgromadzenia Narodowego nie wezmą też udziału m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski, byli premierzy: Ewa Kopacz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz oraz były marszałek Sejmu i b. szef MSZ Radosław Sikorski. Obecny ma być były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Podczas obrad Zgromadzenia Narodowego obowiązkowe mają być maseczki i rękawiczki. Ograniczeń dotyczących liczby uczestników jednak nie ma, ponieważ - jak tłumaczyła w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) - możliwości takiej nie przewiduje regulamin Zgromadzenia Narodowego.

