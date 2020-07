Zaświadczenie o prawie do głosowania – czym jest i jak je zdobyć? To ważne pytanie, zwłaszcza, że w trakcie drugiej tury wyborów 2020 – 12 lipca – wielu Polaków będzie na wakacjach, daleko od miejsca zamieszkania. Zaświadczenie o prawie do głosowania w takiej sytuacji jest konieczne, by móc oddać swój głos.

Zaświadczenie o prawie do głosowania. Kto może je otrzymać Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? Do kiedy można odebrać? Czy zaświadczenie uzyskane przed I turą wyborów jest także ważne w trakcie II tury? I do czego nas uprawnia? Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Warto przypomnieć, że II tura wyborów prezydenckich 2020 odbędzie się 12 lipca. O głosy wyborców zawalczą ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda oraz Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy i kandydat KO.

Zaświadczenie o prawie do głosowania – kto może je uzyskać?

Zaświadczenie prawie do głosowania może otrzymać każdy, kto ukończył 18. rok życia i ma pełne prawa wyborcze.

Zaświadczenie o prawie do głosowania może uzyskać każdy wyborca, który przed wyborami 2020 wypełni formalności, tzn. zgłosi się do gminy z wnioskiem o wydanie takiego zaświadczenia. Kto więc może zagłosować w II turze wyborów 2020? Osoby, które przebywają poza miejscem zamieszkania i otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania oraz osoby, które dopisały się do listy wyborców w gminie, w której będą podczas wyborów – dotyczy to zarówno I jak i II tury. Zaświadczenie o prawie do głosowania umożliwia nam oddanie głosu wszędzie w Polsce oraz poza jej granicami.

Zaświadczenie o prawie do głosowania – jak je uzyskać?

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest ważne przede wszystkim dla osób, które podczas II tury wyborów 2020 będą przebywały poza miejscem swojego zamieszkania. Taka sytuacja może być często, ponieważ w lipcu wielu Polaków wyjeżdżą na wakacje. Nic straconego – nadal można oddać swój głos.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje urząd gminy, w której spisie wyborców jesteśmy. Zaświadczenie o prawie do głosowania musimy odebrać do 10 lipca – należy to zrobić osobiście i pokwitować odbiór, lub upoważnić do tego pisemnie inną osobę.

Zaświadczenie o prawie do głosowania – czy można uzyskać je ponownie?

Zaświadczenia o prawie do głosowania pod żadnym pozorem nie należy gubić, powinno się też chronić dokument przed zniszczeniem lub kradzieżą. Dlaczego? Otóż, zaświadczenie o prawie do głosowania nie zostanie udostępnione po raz drugi przez urząd gminy. W przypadku starty dokumentu, nie będzie można zagłosować nawet w miejscu swojego zamieszkania/zameldowania ponieważ wraz z otrzymaniem zaświadczenia o prawie do głosowania dany wyborcę ulega skreśleniu z listy wyborów w swoim regionie.

RadioZET.pl