Syn Gowina apeluje do Polaków: głosujcie na Trzaskowskiego. "Ja głosuję"

"Głosuję na Rafała Trzaskowskiego" - zadeklarował w mediach społecznościowych Ziemowit Gowin, syn byłego wicepremiera Jarosława Gowina. „Nie boli mnie, że wybieram efektywne narzędzie do zatrzymania dalszej degradacji tego państwa” – napisał i zaapelował do internautów, by zrobili to samo.

Cztery dni przed drugą turą wyborów prezydenckich, w których Polacy zdecydują, czy to Andrzej Duda czy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem na kolejne pięć lat, do udziału w głosowaniu zachęca w mediach społecznościowych Ziemowit Gowin. Bardzo obszerny wpis syna Jarosława Gowina nie wzbudziłby zapewne takiego zainteresowania, gdyby nie fakt, że w śmiałych słowach atakuje on PiS i wprost zachęca do głosowania na rywala urzędującego obecnie prezydenta.

"W niedzielę odbędą się bardzo ważne wybory, od których zależy to, czy PiS dalej będzie sobie robił z Polski własny folwark i dążył do państwa quasi-autorytarnego, w którym prawo (kiepskie, bo kiepskie, ale zawsze jakieś) nie ma znaczenia lub jest dowolnie zmieniane pod widzimisię Kaczyńskiego" – napisał Ziemowit Gowin. Wpis skierował do tych, którzy „nie chcą PiS-owskiego monopolu władzy, ale wciąż mają rozterki, bo Trzaskowski im nie odpowiada”, do tych, którzy „uważają, że obie opcje są tak samo złe i nie zagłosują lub oddadzą nieważny głos” oraz do tych, którzy zamierzają oddać swój głos na Andrzeja Dudę.

Ziemowit Gowin - dlaczego głosuje na Trzaskowskiego?

Ziemowit Gowin postanowił przedstawić w mediach społecznościowych szereg argumentów za tym, by w wyborach prezydenckich 2020 poprzeć kandydata KO. Podkreślił między innymi, że głos na kandydata KO wcale nie jest głosem na PO, że Trzaskowski obiecał "nie ruszać 500 plus", a jego żona, Małgorzata Trzaskowska, zapowiedziała dodatek do emerytury dla matek - minimum 200 zł.

Syn lidera Porozumienia przekonywał przy tym, że wygrana kandydata PiS oznacza wzrost nietolerancji, a rządy partii Jarosława Kaczyńskiego „to jakby ktoś nam rzucał codziennie kawałek chleba, a przy okazji okładał nas po gębie”.

„Ja normalnie sam nie biorę udziału w wyborach lub oddaję nieważny głos. Nie mam w Polsce żadnej reprezentacji, zaś sam ten system (w którym większość może łamać prawa jednostki) jest dla mnie immanentnie zły. Natomiast pomyśl w ten sposób: tego rodzaju system faktycznie jest kiepski. Ale jeszcze gorzej jest wtedy, gdy ktoś (jak PiS) zaczyna wywalać wszystko do góry nogami i z demokracji wilczo-plemiennej wyłania się quasi-autorytaryzm” – napisał w sieci syn Jarosława Gowina. Tych argumentów i mocnych porównań przywołał znacznie więcej, by na koniec wprost oświadczyć: „no dobra, powiem to: głosujcie na Trzaskowskiego. (…) Ja głosuję”. „Nie jest on moim kandydatem - nikt nie jest, niestety. Ale nie głosuję też na niego z bólem. Nie boli mnie, że wybieram efektywne narzędzie do zatrzymania dalszej degradacji tego państwa, jego prawa i społeczeństwa. Boleć będzie, jak owo narzędzie przegra” – podsumował.

Przypomnijmy, że o Ziemowicie Gowinie zrobiło się głośno, gdy przyłączył się do akcji #Hot16Challenge2 i rapował o tym, że „rządzi nami Zjednoczona Prawica”, a jego „od tego strzela k*****a”. Syn Gowina stwierdził też, że "lepiej się już schować, nie wychylać głowy, wysłuchać kolejnej Andrzejka mowy". Jarosław Gowin w rozmowie z Onetem nie chciał komentować sprawy. Powiedział tylko, że „syn jest dorosły”.

RadioZET.pl