PiS chce wprowadzić kolejne zmiany w Kodeksie wyborczym

PiS chce przygotować projekt zmian w Kodeksie wyborczym, który odnosiłby się do wyborów prezydenckich. Kandydaci na prezydenta mieliby ujawnić finansowanie swoich prekampanii.

Chodzi o to, by wprowadzić wymóg podania przez kandydata oświadczenia o uzyskanych przez niego lub osoby i podmioty działające na jego rzecz, korzyściach majątkowych na cele związane z przygotowaniem do kampanii wyborczej, takich jak spotkania programowe z obywatelami, czy usługi z zakresu kreowania i promocji wizerunku oraz produkcji i rozpowszechniania materiałów reklamowych