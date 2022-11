Kaczyński wrogiem Patriotów. „Kłamie o spotkaniach z KGB”

W części „Wydarzenie tygodnia” Piątek dyskutuje z Grucą o niespodziewanej propozycji wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Błaszczak zaskoczył wszystkich odmową przyjęcia systemów antyrakietowych Patriot, które Niemcy chciały przekazać Polsce. Przypomnijmy, że Błaszczak początkowo potraktował ten dar przychylnie. Wydawało się, że przyjęcie rakiet od naszego NATO-wskiego sojusznika będzie tylko kwestią czasu. Jednak w środę wieczór okazało się nagle, że Błaszczak zmienia zdanie i proponuje, żeby rakiety Patriot przekazać do dyspozycji Ukrainie. Polska zostałaby bez osłony, podczas gdy Ukraina miałaby kłopoty z użyciem Patriotów ze względu na brak przeszkolonego personelu. Piątek zwraca uwagę, że pełną odpowiedzialność za tę decyzję ponosi prezes Jarosław Kaczyński.

W części „Wydarzenie Tygodnia” Gruca pytał o okoliczności, w jakich Piątek został skazany na 8 miesięcy "prac społecznych pod nadzorem" za rzekome zniesławienie powiązanego z Rosją miliardera Tomasza Misiaka. Na znak solidarności z autorem książki „Kaczyński i jego pajęczyna” użytkownicy mediów społecznościowych udostępniają od dwóch dni zdjęcia ze szczotkami do zamiatania podłogi. Dodają do nich hasztag #WymiatamZPiątkiem. Do akcji zapoczątkowanej przez Elizę Michalik, popularną dziennikarkę Onetu i Radia Nowy Świat, przyłączają się kolejni publicyści i internauci. Protestują przeciwko skazywaniu podsądnych bez prawa do obrony. Piątkowi za jego książki wytoczono kilkanaście procesów. Jak dotąd wygrywał wszystkie poza jednym, przegranym w pierwszym instancji z płk Gajem, którego antyukraińskie wpisy przytaczał dziennikarz. Co ciekawe i znamienne, były minister obrony Antoni Macierewicz, któremu Piątek poświęcił swój największy jak dotąd bestseller "Macierewicz i jego tajemnice", nie zdecydował się na wystąpienie do sądu. Skazany został za to Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Powód? Tuż po premierze bestsellera w 2017 roku powiedział, że książka o same kłamstwa i pomówienia. Sąd uznał, że pomówił Piątka i nakazał mu przeprosiny na stronie jednego z dzienników.

Głównym punktem programu jest jednak część „Stan gry”, w której Gruca pytał Piątka, czy jest "cynglem PO" i czy Jarosław Kaczyński świadomie wpisuje się swoją polityką w interesy Rosji. Piątek opisywał narodziny biznesowo-politycznego imperium Kaczyńskiego, jego relacje z elitarnym Biurem Studiów komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, jak również spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Anatolijem Wasinem, głównym szpiegiem sowieckich służb KGB w Polsce.

Piątek zapowiedział, że w przyszłym roku wiosną ukaże się druga część książki, w której opisze działania prezesa PiS w czasach współczesnych.

