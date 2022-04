Dwunasta rocznica katastrofy smoleńskiej przypada w niedzielę (10 kwietnia 2022). Zostanie upamiętniona symbolicznym włączeniem syren na terenie całego kraju. Na początku kwietnia Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie ma wątpliwości, że w Smoleńsku był zamach.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie potrafił powiedzieć, kiedy takie zarzuty można byłoby postawić w trybie procesowym. - My w tej chwili już naprawdę bardzo dużo wiemy, co się naprawdę stało na lotnisku smoleńskim. Nie mamy żadnej wątpliwości, że to był zamach, natomiast jesteśmy w sensie procesowym w trochę trudniejszej sytuacji - ocenił.

Syreny alarmowe – dlaczego wyją 10 kwietnia?

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział na Twitterze, że w niedzielę zawyją syreny w celu upamiętnienia ofiar smoleńskich.

Charakterystyczny dźwięk syren usłyszymy w niedzielę o godz. 8:41. Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że w ten sposób zostanie oddany „hołd osobom, które 12 lat temu chcąc upamiętnić poległych w Katyniu, sami zapłacili najwyższą cenę”.

RadioZET.pl