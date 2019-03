1000 plus na trzecie dziecko, zamiast 500 na pierwsze? Gowin: namawiałbym kolegów z rządu

1000 plus na trzecie dziecko, zamiast 500 plus na każde? Jarosław Gowin w porannej rozmowie w TVN24 zdradził, że do takiego rozwiązania namawiałby kolegów z rządu. Pomysł ten nazwał „silnym bodźcem prodemograficznym”.

Nowa piątka PiS przewiduje wprowadzenie 500 plus na każde dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, „trzynastkę” dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

O koszty i wprowadzenie tych rozwiązań pytany był w czwartek w TVN24 wicepremier i lider Porozumienia, szef MNiSW Jarosław Gowin.

500 plus na każde dziecko

Prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny. Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

– Gdyby była alternatywa, zapewne bym namawiał kolegów z rządu do tego, żebyśmy raczej poszli w stronę prodemograficzną, czyli zamiast 500 plus na pierwsze dziecko, to na przykład 1000 zł na trzecie – powiedział w programie Konrada Piaseckiego wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jarosław Gowin dodał, że z punktu widzenia wolnorynkowca trzy rozwiązania z piątki PiS nie budzą jego najmniejszych zastrzeżeń. „Przeciwnie – budzą mój głęboki entuzjazm” – stwierdził.

Wicepremier podkreślił jednocześnie, że koalicyjne partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy były konsultowane w kwestii tzw. nowej piątki PiS, jednak była to „autorska propozycja premiera Mateusza Morawieckiego”. Na pytanie, czy podpisuje pod nią, odparł: „Jesteśmy jednym obozem, w związku z tym nie może być tutaj żadnej wątpliwości”. Dodał też, że zagłosuje za tymi rozwiązaniami w Sejmie.

RadioZET.pl/PAP/DG