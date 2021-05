Prokuratura zabrała głos ws. optyka z Sosnowca. 41-latek składa wyjaśnienia

41-latek, który przyznał się, że w minioną sobotę porwał, wywiózł do Sosnowca, a następnie pozbawił życia 11-letniego Sebastiana z Katowic, został we wtorek rano ponownie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie będzie kontynuowane jego przesłuchanie. Śledczy potwierdzili, że sprawa jest związana z postępowaniem toczącym się przeciw mężczyźnie w 2009 roku. Prokuratura nie zdradziła szczegółów, tłumacząc to dobrem śledztwa.