11-letni Sebastian Hrabia nie wrócił z placu zabaw do domu w Katowicach. Ostatni raz kontaktował się z bliskimi w sobotę. Policja opublikowała zdjęcie i rysopis dziecka.

11-letni Sebastian Hrabia zaginął w sobotę 22 maja na placu zabaw. "Do domu miał powrócić o 19.00, jednak wysłał sms-a do matki z prośbą o przesunięciu powrotu na godzinę 19.30. Chłopiec otrzymał zgodę na późniejszy powrót, jednak do domu nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną” - opisuje katowicka komenda.

Zaginął 11-letni Sebastian z Katowic. Policja prosi o pomoc

Zaginiony Sebastian ma około 140 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy do ramion i ciemnobrązowe oczy. 11-latek ubrany był w spodnie dresowe koloru czarnego, żółtą bluzę sportową z kapturem i jasnoniebieską kurtka dżinsową. Miał założone buty sportowe marki Nike koloru czarno-czerwonego z białą podeszwą.

Śląska policja opublikowała zdjęcie i rysopis dziecka, prosząc o wszelkie informacje, które pomogą w jego odnalezieniu.

Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionego chłopca, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Katowicach pod numerem telefonu 47 85 125 55, 47 85 120 00 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 112.

RadioZET.pl/PAP