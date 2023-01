11-letnia Jagoda zaginęła w Sylwestra. Policja ma nowy trop

Jagoda Cudzich-Bularz jest zaginiona o dwóch dni. 11-latka wyszła ze swojego domu w Poroninie w noc sylwestrową ok. godz. 5. Zaginiona ubrana była w czarną kurtkę, ciemne spodnie, na głowie miała założony jasny kaptur od bluzy - możliwe, że w kolorze beżowym lub kremowym, ciemne sportowe buty z elementami odblaskowymi. Miała za sobą plecak marki adidas koloru kremowego i szarego.

11-latkę zarejestrowały kamery monitoringu na stacji PKP w Krakowie w niedzielę ok. godz. 9. Policja prosi o rozpowszechnianie jej fotografii i przekazywanie wszelkich informacji wskazujących, gdzie może przebywać.

Zaginiona 11-latka z Poronina. Nowe informacje z policji

- Dziewczynka dojechała pociągiem do Krakowa i wyszła z dworca kolejowego. Staramy się zebrać jak najwięcej informacji, stąd nasz apel: ktokolwiek widział Jagodę w Krakowie, być może spotkał ją w sklepie, McDonaldzie, w tramwaju, w autobusie komunikacji miejskiej, na klatce schodowej - bardzo prosimy o kontakt z policją. Wszelkie informacje są dla nas niezwykle ważne. Wszystkie okoliczności wskazują na to, że mamy do czynienia z ucieczką nieletniej z domu – przekazał rzecznik zakopiańskiej policji podczas briefingu prasowego.

Policja liczy na to, że dzięki informacjom od mieszkańców uda się zawęzić krąg poszukiwań. Z informacji policji wynika, że Jagoda podróżowała sama. - Dostajemy wiele telefonów, odczytujemy wiele komentarzy w mediach społecznościowych. Wszystkie te informacje są przez nas weryfikowane – dodał rzecznik. W akcję poszukiwawczą jest zaangażowanych wielu małopolskich policjantów.

Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Jagody proszone są o kontakt z zakopiańską policją pod numerem tel. 478 347 400 lub numerem alarmowym 112.

RadioZET.pl/PAP - Szymon Bafia