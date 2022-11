Na pytanie, "Czy Pana/Pani zdaniem 11 listopada - Święto Niepodległości bardziej łączy, czy bardziej dzieli Polaków?", odpowiedzi "zdecydowanie łączy" udzieliło 7,3 proc. badanych. Znacznie więcej, bo aż 47,1 proc. pytanych jest zdania, że "raczej łączy".

Inaczej uważa 39,2 proc. Odpowiedzi "raczej dzieli" udzieliło 24,6 proc. z nich, a "zdecydowanie dzieli" 14,6 proc. biorących udział w ankiecie. 6,4 proc. osób nie umie odpowiedzieć na zadane pytanie.

11 listopada łączy czy dzieli? Polacy o Święcie Niepodległości

Co ciekawe, znacznie bardziej optymistycznie do Święta Niepodległości podchodzą zwolennicy obozu rządzącego. Wśród nich aż 84 proc. ankietowanych uważa, że 11 listopada łączy Polaków (zdaniem 15 proc. - "zdecydowanie łączy", 69 proc. uważa, że "raczej łączy"). Przeciwnego zdania jest zaledwie 12 proc. badanych. W grupie zwolenników obozu rządzącego tylko 4 proc. respondentów nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Inaczej proporcje układają się wśród głosujących na opozycję. Tu już zaledwie 33 proc. osób uważa, że Święto Niepodległości łączy Polaków (3 proc. "zdecydowanie łączy, 30 proc. "raczej łączy").

32 proc. ankietowanych jest przekonanych, że 11 listopada "zdecydowanie dzieli" Polaków, zdaniem 29 proc. - "raczej dzieli". 6 proc. zwolenników opozycji nie umiało odpowiedzieć. Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS został przeprowadzony na zlecenie Radia ZET w dniu 04-05.11.2022r.

