12-latek zgwałcony w parku wodnym we Wrocławiu. Policja bada sprawę

Do bulwersującego zdarzenia doszło w aquparku we Wrocławiu. Mężczyzna zgwałcił 12-letniego chłopca. - Zatrzymano jedną osobę, która może być sprawcą - informuje portal RadioZET.pl wrocławska policja.

Do zdarzenia doszło we wrocławskim aquparku przy ulicy Borowskiej. Chłopiec został zgwałcony przez mężczyznę w toalecie. Do zdarzenia doszło w sobotę 16 lipca, wczesnym popołudniem.

Wrocław. Zgwałcono 12-latka w aquaparku

"Policjanci wspólnie z Prokuraturą prowadzą czynności procesowe w związku ze zdarzeniem kryminalnym dotyczącym przestępstwa o charakterze seksualnym z udziałem osoby nieletniej, które zaistniało prawdopodobnie na terenie wrocławskiego aquaparku. Intensywne i skuteczne oraz podjęte natychmiast czynności policyjne doprowadziły do zatrzymania mężczyzny mogącego mieć bezpośredni związek z tym zdarzeniem. Ponieważ sprawa jest realizowana przez policjantów oraz prokuraturę i czynności z udziałem osoby nieletniej oraz zatrzymanej osoby dorosłej są w tej chwili realizowane, więcej informacji będziemy mogli przekazać po ich zakończeniu" - przekazał portalowi RadioZET.pl Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

- Na ten moment nie informujemy o postępowaniu ze względu na delikatność sprawy. Wyjaśniamy wszystkie okoliczności - powiedziała Małgorzata Dziewońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

RadioZET.pl