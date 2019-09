12-latka urodziła dziecko. Dziewczynka powiedziała, kim jest jego ojciec

12-letnia dziewczynka urodziła w lipcu. Wiadomo, że niemowlę jest zdrowe. Do tej pory nie było jednak jasne, kto jest jego ojcem. W środę 12-latka została przesłuchana w tzw. niebieskim pokoju, czyli w pomieszczeniu przystosowanym do przesłuchań dzieci. To wtedy dziewczynka wskazała ojca swojego syna.

- Jest nim osoba nieletnia - przekazał w czwartek w rozmowie z Polską Agencją Prasową Mariusz Lampart z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej, nie doprecyzował jednak, ile lat ma chłopiec. - Sprawa o czyn karalny z art. 200 par. 1 Kodeksu Karnego (seksualne wykorzystanie małoletniego – red.) zostanie przekazana sądowi rejonowemu w Bielsku-Białej IV wydział Rodzinny i Nieletnich - powiedział Lampart.

Śledczy informowali latem, że do porodu doszło już w trakcie trwającego śledztwa. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył do organów ścigania sąd rodzinny, pod którego opieką była 12-latka.

W Polsce obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia jest przestępstwem ściganym z urzędu. Grozi za to od 2 do 12 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP