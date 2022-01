Żądają odwołania RPD po śmierci 12-letniej Kingi. "Ile dzieci musi jeszcze w Polsce umrzeć?"

Koalicja Obywatelska wraca do sprawy samobójczej śmierci 12-letniej Kingi z Dąbrowy Tarnowskiej. Posłanki tego klubu zażądały, by Sejm zajął się wnioskiem KO o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka. Chcą też, aby tematem śmierci dziewczynki zajęły się sejmowe komisje: sprawiedliwości i polityki społecznej.

12-letnia Kinga z Dąbrowy Tarnowskiej odebrała sobie życie pod koniec zeszłego roku. Jej historię kilka miesięcy temu opisał portal radia TOK FM. Według autorów reportażu dziewczynka była molestowana. O sprawie dowiedziały się władze szkoły, policja, prokuratura, sąd rodzinny i centrum pomocy rodzinie, ale Kinga musiała wrócić do domu, pod jeden dach z osobą, którą oskarżała. Okoliczności śmierci nastolatki bada prokuratura.

Sprawa śmierci 12-letniej Kingi od wielu dni bulwersuje opinię publiczną. We wtorek powróciły do niej posłanki Koalicji Obywatelskiej: Marzena Okła-Drewnowicz, Kamila Gasiuk-Pihowicz i Monika Rosa. - Tragedia pokazuje stosunek państwa PiS do dzieci, to państwo po prostu nie działa. Organizacje pozarządowe, które starają się tę lukę wypełnić, są przez państwo PiS na cenzurowanym. Na przykład Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przez kilkanaście lat prowadziła infolinię, nie dostała na tę infolinię dofinansowania. Dzwoniły na nią dzieci, które chciały popełnić samobójstwo - mówiła Okła-Drewnowicz na wtorkowej konferencji prasowej.

Zwróciła ponadto uwagę na problemy psychiatrii dziecięcej, która - według niej - jest także niedofinansowana. - Efekt tego jest taki, że dzisiaj drugą - po urazach - przyczyną zgonów wśród dzieci i młodzieży są samobójstwa - wskazała posłanka KO.

Okła-Drewnowicz przypomniała, że od ponad roku na rozpatrzenie w Sejmie czeka wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. - Od marca 2021 roku wniosek jest zamrożony w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Dzisiaj żądamy, aby był on procedowany tak, abyśmy mogli uruchomić system pomocy państwa dla tych, którzy są najsłabsi i tej pomocy potrzebują - zaznaczyła.

Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała, że Koalicja Obywatelska zwróciła się o zwołanie połączonego posiedzenia sejmowych komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polityki Społecznej i Rodziny. - Ile dzieci musi jeszcze w Polsce umrzeć, ile musi popełnić samobójstwo, żeby zmienił się nie tylko system, ale żeby zmieniło się patrzenie dorosłych - na krzywdę, na szczęście, na dobro i na potrzeby dzieci i nastolatków? - pytała Monika Rosa.

W ubiegły piątek Prokuratura Krajowa poinformowała, że okoliczności śmierci Kingi zostaną zbadane w Departamencie Postępowania Przygotowawczego PK - przekazała w mediach społecznościach Prokuratura Krajowa.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (całą dobę)

- 116 111 (całą dobę) Kryzysowy Telefon Zaufania (od 14.00 do 22.00) - 116 123

(od 14.00 do 22.00) - 116 123 Bezpłatny telefon (800 12 12 12) i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka - czynny całą dobę

(800 12 12 12) i Rzecznika Praw Dziecka - czynny całą dobę Telefon zaufania dla osób starszych - 22 635 09 54 (poniedziałki, środy i czwartki, 17.00-20.00)

RadioZET.pl/PAP