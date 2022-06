13-latek zginął w tajemniczych okolicznościach. "Usłyszałem potworny krzyk"

Do tragedii doszło w czwartek przy ulicy Czeladzkiej. Jak podaje "Super Express", wypadek wydarzył się przy nieczynnym hotelu dla pielęgniarek.

Wypadek w Sosnowcu. Nie żyje 13-latek

Dziecko miało wejść na schody ewakuacyjne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chłopiec spadł. Mimo trwającej 40 minut akcji ratunkowej nie udało się go uratować.

Mieszkańcy Sosnowca są wstrząśnięci tragedią. - Zanim wyszedłem z bloku, usłyszałem potworny krzyk. To był tata tego chłopca z żoną. Tyle razy mówiłem tym dzieciakom, żeby tam nie wchodzili. To oni tylko odpowiadali, że to jest najlepszy punkt obserwacyjny w Sosnowcu. Taka tragedia - mówił "SE" jeden ze świadków.

- To potworna tragedia, taki młody chłopak. Zorientowałem się, co się stało, dopiero jak zobaczyłem pogotowie i straż. Ten chłopiec nie mieszkał tutaj w bloku. Te schody są zabezpieczone kratami, ale i tak młodzież tam wchodzi. Sam upominałem, dzwoniłem na służby, nikt nie reagował - dodał inny mieszkaniec Sosnowca.

Na miejscu zdarzenia byli policjanci, jednak oficjalnie nie chcą komentować sprawy.

RadioZET.pl/"Super Express"