13-letnia Zuzanna odnaleziona. To nie koniec działań gdańskiej policji

W czwartek poszukiwana 13-letnia Zuzanna została odnaleziona w dzielnicy Osowa w Gdańsku. Nastolatka jest bezpieczna i wróciła do swojej rodziny. Swoje działania w sprawie będzie kontynuować policja.

13-latka została odnaleziona w czwartek wieczorem w gdańskiej dzielnicy Osowa. Dziewczynka jest bezpieczna. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Duży wkład w szczęśliwy finał poszukiwań Zuzanny wnieśli internauci, którzy udostępniali na potęgę jej zdjęcia w mediach społecznościowych.

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Gdańsku, śledczy będą kontynuować swoje działania w celu wyjaśnienia, gdzie 13-latka przebywała przez ostatni czas i czy nie doszło do przestępstwa na jej szkodę.

Poszukiwania 13-letniej Zuzanny

Zuzanna ostatni raz widziana była 23 grudnia 2018 roku, około godziny 12.00, przy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Dziewczyna od tamtej pory nie kontaktowała się z bliskimi. Rozpoczęto poszukiwania 13-latki.

Dziewczynka już wcześniej miała na swoim koncie podobne zniknięcia. Informację w rozmowie z portalem Onet potwierdził ojciec 13-latki. Mężczyzna apelował również do córki: „Nie masz się czego obawiać. Nasz dom jest zawsze otwarty, w każdej chwili możesz do niego wrócić. Nie będzie żadnej kary, po prostu wróć do nas”.

Rodzina wyznaczyła 1 tys. złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu Zuzanny.

RadioZET.pl/DG