13-miesięczna dziewczynka w szpitalu ''Ma obrażenia głowy i okolic intymnych''

Policja zatrzymała do wyjaśnienia jednego z domowników po tym, jak 13-miesięczna dziewczynka została przyjęta do białostockiego szpitala z obrażeniami głowy, kończyn, a nawet okolic intymnych.

Policjanci rozmawiają z rodzicami dziecka, próbują wyjaśnić, co doprowadziło do takiego stanu ich córki.

Rodzice przywieźli dziecko do szpitala. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale również obrażenia okolic intymnych funkcjonariusz zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

- Policjanci podjęli działania, by wyjaśnić okoliczności, jak powstały te obrażenia. Cały czas pracujemy nad tą sprawa - dodał. Zatrzymano jednego z domowników, ale nie jest to rodzic.

O zdarzeniu informowała TVN24. Według stacji, zatrzymany to wujek dziecka. Najpierw dziewczynka trafiła do szpitala w Łomży, ale ze względu na jej stan przewieziono ją do szpitala uniwersyteckiego w Białymstoku.

RadioZET.pl/PAP