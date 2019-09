Sprawa gwałtu na 13-miesięcznej dziewczynce ze Szczecinka wstrząsnęła całą Polską. Podejrzany o skrzywdzenie dziecka został już aresztowany. To 32-letni Łukasz K., sąsiad rodziny. Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia.

13-miesięczna dziewczynka miała zostać zgwałcona w środę w Szczecinku. Dziecko w ciężkim stanie trafiło wówczas do szpitala. W piątek jego stan był określany jako ciężki, ale niezagrażający życiu. Lekarze mówią jednak o bardzo poważnych obrażeniach.

Rzecznik prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski przekazał w piątek, że na trzy miesiące aresztowano podejrzanego w tej sprawie. To 32-letni Łukasz K., sąsiad rodziny, a zarazem mąż Kingi K., która miała opiekować się dziewczynką. Małżeństwo ma dwoje kilkuletnich dzieci.

13-miesięczna dziewczynka zgwałcona w Szczecinku

Łukasz K. usłyszał już zarzut zgwałcenia dziewczynki ze szczególnym okrucieństwem. Wiadomo, że częściowo przyznał się do winy. Grozi mu kara od 5 do 15 lat więzienia.

Zatrzymana została też jego żona. W jej sprawie wciąż prowadzone są czynności. Wcześniej Marzena Ludwiniak-Aniołowska z Prokuratury Rejonowej w Szczecinku zapowiedziała, że prokuratura planuje postawić Kindze K. zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia dziecka, które znajdowało się pod jej opieką. Nie planuje wnioskować o jej tymczasowy areszt. - Ze względu na dobro śledztwa nie będę na razie informować o szczegółach sprawy - mówiła prokurator.

Przypomnijmy, że to szpital w Szczecinku, do którego w środę dziewczynkę przywieźli jej rodzice, powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa na dziecku. - U dziecka stwierdzono pewne niepokojące objawy. W wyniku badań i konsultacji stwierdzono uraz krocza, który budził podejrzenia wykonania czynów nierządnych na tej małej dziewczynce - mówił Marek Ogrodziński, dyrektor medyczny szpitala w Szczecinku. Wstępne rozpoznanie potwierdziły konsultacje z lekarzem ginekologiem i pediatrą, a dziecko w trybie pilnym zostało przetransportowane do Poradni Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej szpitala na Unii Lubelskiej w Szczecinie.

RadioZET.pl/PAP/TVN24