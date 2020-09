14-letnia Roksana Guzowska zaginęła. Policja szuka mężczyzny ze zdjęcia

Roksana Guzowska w poniedziałek 7 września. 14-latka wyszła z domu około godziny 8.15 do szkoły. Roksana do tej pory nie powróciła do domu, a także nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policja prowadzi poszukiwania nastolatki. Roksana Guzowska ma 168 cm wzrostu, waży około 55 kg, ma piwne oczy, proste włosy do ramion w kolorze ciemnego blondu, choć – jak podkreślono - mogła je przefarbować. Teraz jej włosy mogą mieć kolor ciemnego brązu, na co wskazują udostępnione przez policję zdjęcia.

14-letnia Roksana Guzowska zaginęła. Policja poszukuje mężczyzny

Z najnowszych ustaleń policji wynika, że 14-letnia Roksana Guzowska udała się pociągiem do Bolesławca, gdzie na stacji spotkała się z nieznanym mężczyzną. Policja opublikowała jego wizerunek i podejrzewa, że mężczyzna może mieć związek z zaginięciem 14-letniej Roksany.

fot. Policja

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim proszą o pomoc w ustaleniu personaliów mężczyzny a także w ustaleniu miejsca pobytu 14-latki. Wiadomo, że w momencie zaginięcia 14-latka miała na sobie szare jeansowe spodnie, sportowe buty i szarą bluzę z kapturem. Miała też ze sobą różowo-czarny plecak.

fot. Policja.pl

Policja z Bielska Podlaskiego prosi o kontakt pod numerem telefonu 47 7125 212 lub z najbliższą jednostką Policji pod numerem alarmowym 112.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP