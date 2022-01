Niedzielski: Mamy trzy scenariusze. Najgorszy to nawet 140 tys. zakażeń dziennie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek 21 stycznia 2022 roku o 36 665 nowych zakażeniach koronawirusem, to rekord pandemii. W czwartek dane MZ mówiły o 32 835 nowych zakażeniach, a w środę o 30 586 przypadkach.

- Mamy za sobą tydzień, który można nazwać tygodniem eksplozji pandemii, tydzień, który praktycznie każdego kolejnego dnia oznaczał pokonywanie kolejnych smutnych rekordowych wyników, jeśli chodzi o liczbę zakażeń – powiedział Adam Niedzielski.

Niedzielski: mamy trzy scenariusze, możliwe 140 tys. zakażeń dziennie

- Od trzech dni obserwujemy sytuację, gdy liczba dziennych infekcji utrzymuje się powyżej 30 tys., a patrząc na dzisiejszy monitoring, bo mamy tak skonstruowany system, że raporty spływają praktycznie co godzinę, że jest ryzyko bardzo poważne, że dzisiejszy wynik przekroczy 40 tys. – stwierdził.

Minister zaznaczył, że oznacza to, nie tylko, że jesteśmy w piątej fali pandemii, ale mamy do czynienia z niespotykanym nasileniem zjawiska pandemicznego, na razie dotyczącego liczby infekcji.

Niedzielski stwierdził, że przyczyna eskalacji zakażeń jest wariant Omikron. - Widzimy z dnia na dzień, że jest coraz bardziej zauważalny. Jest już niemal 1400 przypadków, co stanowi mniej więcej 25 proc. przypadków, dla których badany jest genom – podał.

Niedzielski przyznał na piątkowej konferencji prasowej, że eskalacja pandemii COVID-19 wpływa na przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia scenariusze. - Najkorzystniejsze zakładają apogeum na poziomie 60 tys. zakażeń dziennie, najgorsze nawet 140 tys. Apogeum pandemii może nastąpić w połowie lutego lub na początku marca – powiedział minister.

"Przyczyną eskalacji zakażeń jest Omikron"

- Dlatego największym obiektem analizy jest obecnie kwestia przygotowania infrastruktury szpitalnej. Mamy tu trzy scenariusze, które w zależności od tego, jak sytuacja będzie się przekładała na hospitalizację, będą oznaczały systematyczne zwiększanie łóżek dla pacjentów covidowych – zapowiedział minister.

Poinformował, że obecnie jest 30 tys. łóżek dla pacjentów z COVID-19, zapełnionych w ponad 40 proc. - Systematycznie zwiększamy ich liczbę – podkreślił szef MZ. Plan zwiększania bazy łóżek covidowych zakłada w I etapie jej powiększenie do 40 tys. łóżek, w II etapie – do 60 tys. łóżek. III etap to hospitalizacja w każdym szpitalu w kraju – szpitale byłyby przekształcane w miarę zapotrzebowania.

- To są scenariusze katastroficzne, które oznaczają konieczność przesterowania, czy zupełnie przełożenia i skierowania wszystkich sił i zasobów na leczenie covidu – przyznał Niedzielski.

RadioZET.pl/ Agata Zbieg, Piotr Śmiłowicz, Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)