Myślała, że idzie świętować urodziny. Brutalne zabójstwo 16-letniej Kornelii. Jest finał sprawy

W piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszony został wyrok w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii. Dziewczyna została w lutym 2020 roku uduszona w lesie pod Konstancinem, gdzie zwabiła ją para oskarżonych.

W ogłoszonym wyroku przez sędziego Janusza Zalewskiego, sąd uznał Patryka B. winnego zabójstwa 16-latki i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Podobnie na 25 lat więzienia sąd skazał Martynę S. Jest to najwyższa możliwa kara, z uwagi na fakt, że w czasie popełnienia zbrodni nie ukończyła 18 lat.

Zabójstwo Kornelii w Konstancinie

Do zabójstwa 16-letniej Kornelii doszło 11 lutego 2020 roku w lesie przy rezerwacie Łęgi Oborskie, gdzie dzień wcześniej Patryk B. wykopał grób. Kornelia została zwabiona na miejsce pod pretekstem świętowania urodzin Martyny S.

Gdy już cała trójka była na miejscu, w pewnym momencie Patryk B. wymierzył do Kornelii z wiatrówki i oddał strzał, ale broń nie wypaliła. Chwilę później mężczyzna zaczął dusić Kornelię zgiętym łokciem. Ofiara próbowała wyswobodzić się z uścisku. Wtedy do szamotaniny miała włączyć się Martyna S., która naładowała wiatrówkę śrutem i trzykrotnie strzeliła do pokrzywdzonej, powodując obrażenia głowy. Ciało nastolatki zostało wrzucone do dołu, a następnie zakopane. Zwłoki Kornelii odnaleziono 26 kwietnia 2020 r., ponad dwa miesiące po jej zaginięciu.

Po zabójstwie 16-letniej Kornelii z Piaseczna i ustaleniu prawdopodobnych sprawców zbrodni na nastolatce, Prokuratura Okręgowa w Warszawie szczegółowo odtworzyła nie tylko ostatnie chwile jej życia, ale też kulisy relacji pomiędzy oprawcami i zamordowaną dziewczyną.

Zabójstwo 16-letniej Kornelii. Oskarżeni to koleżanka ze szkoły i jej chłopak

18-letnia Martyna S. i Kornelia poznały się jesienią 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. Przyszła ofiara miała być - jej zdaniem - popularna, bo "handlowała narkotykami przez Snapchat". Martyna już wówczas od roku spotykała się ze starszym o 9 lat Patrykiem. Para chciała rozpocząć własny narkotykowy biznes, a w 16-letniej Kornelii upatrywali niewygodną konkurencję. Plan zabójstwa powstał w pierwszych tygodniach 2020 roku.

16-letnia Kornelia przez dwa miesiące była uważana za zaginioną

Zwłoki Kornelii zostały odnalezione 26 kwietnia 2020 r., ponad dwa miesiące po jej zaginięciu. – Oględziny i sekcja zwłok wykazały, że przyczyną zgonu było uduszenie gwałtowne – stwierdził biegły. Logowania telefonów ofiary i oskarżonych jednoznacznie wskazywały gdzie, i o której godzinie przebywali razem w dniu śmierci Kornelii.

