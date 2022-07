Zaginęła 16-letnia Sofia. Dziewczyna przyjechała do pracy nad morze

16-letnia Sofia Ostafiichuk zaginęła. Dziewczyna ostatni raz była widziana w Karwii na Pomorzu, wieczorem 24 lipca. Policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mają informacje mogące pomóc w odnalezieniu 16-latki.

16-letnia Sofia Ostafiichuk ostatni raz była widziana 24 lipca. Jak informuje Fakt, przyjechała z Małopolski nad morze do pracy. Dotarła do Karwii w woj. pomorskim, tam ślad po niej zaginął

Policja opublikowała zdjęcia dziewczyny i rysopis. Sofia Ostafiichuk ma około 160 cm wzrostu i jest szczupła. Ma brązowe oczy, a także brązowe włosy do ramion.

Karwia. Sofia Ostafiichuk zaginęła

W dniu zaginięcia 16-latka była ubrana w różowy top, koszulkę w kratę koloru czerwonego, niebieskie jeansowe spodenki i białe sportowe buty. Strony na Facebooku informujące o poszukiwaniach osób zaginionych podają również, że Sofia ma na przedramieniu tatuaż przypominający motyla.

16-letnia Sofia na co dzień mieszka w Nowym Sączu. Do Karwii przyjechała 20 czerwca, aby zarobić trochę pieniędzy. Jak dowiedział się Fakt, dziewczyna zajmuje się m.in. zaplataniem warkoczy. 24 lipca wieczorem 16-letnia Sofia była ostatni raz widziana przy ulicy Miłej w Karwii. Od tego czasu nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie kontaktowała się z rodziną.

Policja z Pucka zaapelowała o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. "Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionej, proszone są o skontaktowanie się z Komendą Powiatową Policji w Pucku pod numerem telefonu 47 742 52 22 bądź z najbliższą jednostką policji pod numerem 112" - czytamy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/Policja w Pucku/Fakt