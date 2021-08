W Jeziorze Solińskim utonął 17-latek. Młody mężczyzna pływał ze znajomymi rowerkiem wodnym po akwenie, w pewnym momencie wskoczył do wody i po przepłynięciu ok. 20 metrów zaczął się topić. Ciało 17-latka zostało wydobyte przez płetwonurków, było na głębokości ok. 45 metrów.