17-letnia Jagoda Szymczak jest poszukiwana przez policję. Dziewczyna napisała do bliskiej osoby SMS-a, że idzie na spacer do lasu. Od tego momentu ślad po niej zaginął - informuje policja w Żarach w województwie lubuskim.

17-letnia Jagoda Szymczak we wtorek przed południem wyszła z domu w Drzeniowie. To niewielka miejscowość niedaleko Żar, położona w otoczeniu lasów. Niedaleko jest duży Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, który ciągnie się aż do niemieckiej granicy. Krótko przed zaginięciem Jagoda napisała do bliskiej osoby SMS-a, że idzie na spacer do lasu. Od tego czasu nie wróciła i nie kontaktowała się z rodziną.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 17-latki. W środę prowadzono je w rejonie Nowej Roli koło Tuplic. Niestety, bez żadnego rezultatu. W czwartek, 4 sierpnia, od samego rana trwa akcja poszukiwawcza w rejonie Proszkowa i Gręzawy, która jest położona na skraju Parku Krajobrazowego Łuk Mużakowa.

17-letnia Jagoda Szymczak z Drzeniowa zaginęła

17-latki szuka 40 policjantów z Żar i Zielonej Góry, a także strażacy. W akcji są używane również dwa drony. “Do godz. 10.00 w czwartek nie natrafiono nawet na najmniejszy ślad po zaginionej Jagodzie” - przekazała policja w Żarach.

fot. KPP w Żarach/Na zdjęciu Jagoda Szymczak

Policjanci opublikowali zdjęcie i rysopis zaginionej 17-latki. Jagoda ma około 175 cm wzrostu i jest tęższej budowy ciała. Ma brązowe włosy do ramion, a także brązowe oczy.

W chwili zaginięcia Jagoda była ubrana prawdopodobnie w niebieskie spodenki, sportową koszulkę oraz sportowe czarne buty z białym znakiem. Miała małą granatową torebkę przewieszaną przez ramię i kapelusz moro.

Ktokolwiek ma informacje o zaginionej Jagodzie bądź zauważył osobę odpowiadającej wyżej rysopisowi proszony jest o kontakt z żarską policją pod numerem 47 79 41 211 lub numerem alarmowym 112.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl