Rozumiem młodzież, że robi marsz przeciwko przemocy, natomiast dobrze by było, żeby poza tym marszem porozmawiać na temat bezpiecznych zachowań. Co należy robić, jak należy robić, jak szczególnie powinny zachowywać się kobiety, ażeby do takiej sytuacji nie doszło - stwierdził dr Jerzy Pobłocha, komentując sprawę gwałtu i morderstwa na 18-letniej Magdzie. Dodał też, że tak jak "okazja czyni złodzieja", tak "okazja czyni gwałciciela". Słowa psychiatry sądowego, sugerujące odpowiedzialność ofiary za to, co się stało, wywołały oburzenie.

18-letnia Magda ze Świńca (woj. zachodniopomorskie) zaginęła w ubiegły poniedziałek. Dziewczyna miała pojechać do sklepu na skuterze. Jednoślad znaleziono przed sklepem, ale Magda zaginęła. Policja po analizie nagrań monitoringu ustaliła, że dziewczyna wsiadła do samochodu Dawida J.

18-letnia Magda nie żyje. Zabójcą Dawid J. 28-latek w rękach policji

W niedzielę w lesie pod Kamieniem Pomorskim między miejscowościami Sulikowo a Świniec odnaleziono jej ciało. Policja aresztowała 28-letniego Dawida, który przyznał się do zgwałcenia i zabicia Magdy. Mężczyzna - którego motywy działania pozostają nieznane - trafił na trzy miesiące do aresztu.

Ta makabryczna zbrodnia nie jest jedyną, jakiej Dawid J. dopuścił się w swoim życiu - już jako 14-latek zgwałcił i udusił swoją młodszą koleżankę, miał również molestować swoją małoletnią siostrę.

Psychiatra o gwałcie i zabójstwie Magdy: okazja czyni gwałciciela

Przypadek Dawida J. skomentował w rozmowie z TVN24 psychiatra sądowy dr Jerzy Pobocha z Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej. Ekspert pozwolił sobie jednak na skandaliczną wypowiedź, sugerującą, że ofiara gwałtu jest za niego (przynajmniej częściowo) odpowiedzialna.

Jego zdaniem, to kobiety powinny uważać, jak nie dopuścić do podobnych sytuacji i że tak, jak "okazja czyni złodzieja", tak "okazja czyni gwałciciela". Słowa te szokują o tyle, że trudno, na podstawie dostępnej wiedzy o okolicznościach tego tragicznego zdarzenia, doszukać się w zachowaniu 18-letniej Magdy - która udała się w biały dzień na skuterze do sklepu - jakiejkolwiek prowokacji wobec przyszłego agresora.

- To ewidentnie przerzucenie winy i odpowiedzialności na ofiarę. [...] Mówienie, że trzeba na siebie uważać i na to, którędy się chodzi, można włożyć między bajki, bo kobiety musiałyby siedzieć w domu. "Sytuacją pokusy" można by określić sam fakt, że z niego wyszły. A w sprawach o gwałt nie ma znaczenia, jak są ubrane ani którędy chodzą. Można mieć oczy dookoła głowy, a to i tak nie musi uchronić przed przemocą - komentowała z kolei wypowiedź dr Pobłochy w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" Joanna Piotrowska z fundacji Feminoteka.

RadioZET.pl/Na Temat/TVN24/wysokieobcasy.pl