Zebrało się kierownictwo PiS. Tematy: Porozumienie, Rzeszów, podatek od reklam

Najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce, przewidywane rozporządzenie ministra zdrowia ws. maseczek oraz zebranie kierownictwa PiS - to najważniejsze tematy dnia. Zapraszamy do śledzenia aktualności na RadioZET.pl.

Koronawirus w Polsce. W ostatnich dniach wzrastała dzienna liczba zakażeń. W czwartek poinformowano o 9073 przypadkach, w środę o 8694. Dzisiejsze dane mówią o 8777 zachorowaniach.

- Minister zdrowia wyda dziś rozporządzenie – powiedział na antenie TVN24 prof. Andrzej Horban. Zdaniem głównego doradcy premiera ds. walki z Covid-19 ma ono dotyczyć zmian w noszeniu maseczek ochronnych

Adam Niedzielski zaprzeczył, by takie rozporządzenie miało zostać wydane dziś, przyznał jednak, że rząd je rozważa. Chodzi o to, by wyeliminować zasłanianie ust np. szalikami. Również jego zastępca Waldemar Kraska dementuje, jakoby dziś miała zapaść decyzja w tej sprawie

Dziś o godz. 13 zebrało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej mają rozmawiać o sytuacji w Porozumieniu, a także o wyborach na prezydenta Rzeszowa i dalszych losach kontrowersyjnego projektu dotyczącego opłaty od reklam

Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. W ostatnich dniach zanotowano wzrosty dziennej liczby zakażeń. W czwartek resort zdrowia poinformował o 9073 przypadkach, w środę o 8694, a we wtorek o 5178. Najnowsze dane, o których poinformowało Ministerstwo Zdrowia, mówią o 8777 nowych zachorowaniach.

Koronawirus w Polsce. Będzie rozporządzenie ws. maseczek?

- Minister zdrowia wyda dziś rozporządzenie – powiedział na antenie TVN24 prof. Andrzej Horban. Zdaniem głównego doradcy premiera ds. walki z Covid-19 ma ono dotyczyć zmian w noszeniu maseczek ochronnych. - Trzeba zapomnieć o tych pseudoochronach, to jest zawracanie głowy. Chodzi o to, aby używać porządnych masek, przynajmniej masek tzw. chirurgicznych, nie mówiąc już o maskach z filtrem - przekonywał.

Adam Niedzielski w rozmowie z WP zaprzeczył, by takie rozporządzenie miało zostać wydane dziś, przyznał jednak, że rząd je rozważa. Chodzi o to, by wyeliminować zasłanianie ust np. szalikami. Także jego zastępca, wiceminister Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus zdementował doniesienia, jakoby dziś miała zapaść decyzja w tej sprawie. - Pracujemy nad tym, dyskutujemy. Z tego co wiem, będą takie dyskusje prowadzone także dzisiaj - mówił.

Zbiera się kierownictwo PiS. Tematy: Porozumienie, Rzeszów, podatek od reklam

Dziś o godz. 13 zebrało się kierownictwo PiS. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej tematami spotkania będą: sytuacja w Porozumieniu, kwestia wyborów na prezydenta Rzeszowa oraz dalsze losy kontrowersyjnego projektu dotyczącego opłaty od reklam.

