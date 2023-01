2 mln zł w Lotto. Wiemy, w którym mieście padła "szóstka"

Wyniki losowania Lotto z 10 stycznia 2023 to: 3, 10, 11, 30, 40, 48. Jak podaje Totalizator Sportowy, gracz samodzielnie wytypował sześć liczb na swoim kuponie. "Szóstka" w wysokości 2 milionów złotych padła w punkcie Lotto przy ulicy Jagiellońskiej 30 w Częstochowie.

Kumulacja w Lotto i Eurojackpot

Częstochowa zyskała 13. lottomilionera, a Polska – 1491. Pierwsza "szóstka" w tym śląskim mieście została odnotowana 15 listopada 1997 roku i wyniosła wówczas dokładnie 1 426 675,10 złotych. Najwyższa główna wygrana w Lotto w częstochowskiej kolekturze, czyli 7 652 865,00 złotych, została trafiona 12 stycznia 2017 roku.

Kolejna szansa na wygraną w Lotto już w czwartek, 12 stycznia – do wygrania są znów 2 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także milion w Lotto Plus. Rośnie także kumulacja w Eurojackpot, w którym już w piątek będzie można wygrać 240 mln zł.

