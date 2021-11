20 proc. powiatów z obostrzeniami i restrykcje dla niezaszczepionych? "Jesteśmy bardzo bliscy"

– Jeżeli ludzie się nie zaszczepią i się nie opamiętają, to jesteśmy skazani na dodatkowe obostrzenia – powiedział w TVN24 prof. Andrzej Horban. Doradca premiera dodał, że nowe restrykcje mogłyby zostać wprowadzone w 20 proc. powiatów. Zdradził również, że "jesteśmy bardzo bliscy" obostrzeń dla niezaszczepionych.

Sytuacja epidemiczna w Polsce gwałtownie się pogorszyła w listopadzie. Znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 widoczny był już w październiku, ale w tym miesiącu zaczął przekładać się też na dużą liczbę zgonów. W środę Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 460 osób.

Dane ze szpitali pokazują, że zdecydowana większość przypadków śmiertelnych dotyczy osób niezaszczepionych. Przewodniczący Rady Medycznej przy premierze prof. Andrzej Horban powiedział w czwartek w TVN24, że „jeżeli ludzie się nie zaszczepią i się nie opamiętają, to jesteśmy skazani” na dodatkowe obostrzenia.

Prof. Horban: Nowe obostrzenia możliwe w 20 proc. powiatów

Prof. Horban dodał, że „znaczących ograniczeń” mogą spodziewać się mieszkańcy powiatów, w których jest dużo zakażeń. Zaznaczył, że będzie to konieczne jeśli się nie zaszczepią. Doradca premiera zapytany, jaka część kraju mogłaby zostać objęta nowymi obostrzeniami, odpowiedział, że „około 20 procent powiatów, jedna piąta kraju”.

Doradca premiera stwierdził także, że "jesteśmy bardzo bliscy" wprowadzenia obostrzeń dla osób niezaszczepionych i obowiązku okazywania paszportu covidowego przed wejściem do miejsc publicznych. – Nie będzie wyjścia, to jest ostateczność. (...) Jeśli nie zostanie zahamowana ta fala, to oczywiście tak – powiedział prof. Horban.

