21-letnia kobieta zmarła w szpitalu w Lublinie. Wstrząsająca relacja świadka

21-latka zmarła w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Z relacji jednego z pacjentów wynika, że na oddziale mogło dojść do nieprawidłowości. Okoliczności śmierci młodej kobiety ustala prokuratura.

21-latka trafiła na Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie w sobotę 9 października. Informator ''Dziennika Wschodniego'' przedstawił na łamach gazety wstrząsającą relację z pobytu młodej kobiety na oddziale.

Lublin. 21-letnia kobieta zmarła w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

– Została przebrana w piżamę, przy okazji pojawiły się jakieś dziwne, niestosowne teksty i śmiechy. Ktoś powiedział: poleżysz sobie troszkę w pasach, to się uspokoisz – relacjonował jeden z pacjentów. Mężczyzna twierdzi, że kobieta bezskutecznie prosiła personel o skontaktowanie się z jej ojcem.

Kolejnego dnia o poranku na oddziale nastąpiło nagłe poruszenie. – Pielęgniarka zorientowała się, że trzeba kogoś wezwać. Było bardzo głośno, wszyscy widzieli, jak (21-latka – red.) była reanimowana. Używano defibrylatora – ujawnił pacjent. Młoda kobieta zmarła.

Informację o śmierci 21-latki potwierdziła dyrekcja lubelskiego szpitala. Władze placówki odrzucają jednak oskarżenia o nieprawidłowości. – Karetką została przewieziona do nas w bardzo ciężkim stanie. Z wywiadu wynikało, że jest to ciąg alkoholowy – powiedział dr Marek Domański.

Zastępca dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego przekazał, że u kobiety doszło do zatrzymania krążenia, a reanimacja początkowo okazała się skuteczna. – Chora została przeniesiona do sali intensywnej opieki medycznej. Tam doszło do kolejnego zatrzymania krążenia – wyjaśnił

Przyczyny i szczegółowe okoliczności zgonu 21-letniej kobiety bada Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok.

RadioZET.pl/Dziennik Wschodni