26-latka z niepełnosprawnością zmuszana do prostytucji. Koszmar ciągnął się latami

26-letnia mieszkanka Lublina była przez kilka lat zmuszana do prostytucji. - Ustaliliśmy, że wykorzystując bezradność podopiecznej, (Urszula S. - red.) umieściła ją w kontrolowanym przez siebie lokalu w celu uprawiania prostytucji i czerpała z tego tytułu korzyści majątkowe - powiedział w rozmowie z Kurierem Lubelskim Andrzej Fijołek, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

54-letnia Urszula S. spod Wołomina została aresztowana. Śledczy zarzucają jej prowadzenie agencji towarzyskiej w Warszawie. Jak podał Kurier Lubelski, jedna z kobiet została prawdopodobnie zwerbowana podstępem.

Młoda kobieta była wykorzystywana od czerwca 2019 roku. Według ustaleń policji 26-letnia mieszkanka Lublina, która jest osobą z niepełnosprawnością, została zwabiona do pracy przez 54-latkę, a później zmuszana do prostytucji. Portal Fakt.pl opisuje, że pokrzywdzona została “omotana przez burdelmamę”.

26-latka z niepełnosprawnością zmuszana do prostytucji

Według policjantów 26-latka jest osobą chorą neurologicznie, "nie zna wartości pieniądza i jest podatna na zachowania manipulacyjne". Młoda kobieta poskarżyła się w końcu bliskim i sprawa została zgłoszona na policję.

fot. Policja

Funkcjonariusze z zespołu do walki z handlem ludźmi KWP w Lublinie zrobili nalot na agencję i uwolnili kobietę. Przeszukali również mieszkanie 54-latki. Było w nim 30 telefonów komórkowych, które służyły podejrzanej do kontaktów z kobietami świadczącymi usługi seksualne w Warszawie. Śledczy ustalają teraz, czy pozostałe kobiety pracowały w agencji dobrowolnie, czy były zmuszane do prostytucji.

Sąd zgodził się umieścić Urszulę S. na trzy miesiące w areszcie, w którym poczeka na rozprawę sądową.

RadioZET.pl/Kurier Lubelski/Fakt