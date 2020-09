30 urodziny Radia ZET. Dziękujemy, że jesteście z nami!

„Strzelają korki od szampanów, brzęczy szkło, a my nadajemy program nowego radia – Radio Gazety – pod patronatem Radia France Internationale i „Gazety Wyborczej” – tymi słowami 28 września 1990 roku na częstotliwości 67 UKF słuchaczy powitał Rafał Korsak, rozpoczynając historię pierwszej komercyjnej rozgłośni w Warszawie – Radia ZET. Chwilę potem została wyemitowana piosenka Kate Bush „Wuthering Heights”.

Andrzej Woyciechowski, 1995 fot. Yola/FOTONOVA

Pomysłodawcą i założycielem stacji był Andrzej Woyciechowski – wybitny dziennikarz radiowy, prasowy i telewizyjny (współpracował z Polskim Radiem, Telewizją Polską, Radio France Internationale RFI, agencją prasową Agence France-Presse (AFP), Radiem Wolna Europa, francuskimi gazetami „Le Monde” i „Liberation”, a także Telewizją Polsat, gdzie prowadził pierwszy polski talk-show „Na każdy temat”). Wspierali go Janusz Weiss i Leszek Stafiej. Pierwsza siedziba stacji mieściła się w budynku Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49 w Warszawie. Jeszcze w 1990 roku rozgłośnia z Radia Gazety przeistoczyła się w Radio ZET.Początkowo tworzyli ją ludzie młodzi bez doświadczenia w PRL-owskich mediach. Wśród nich m.in.: Andrzej Morozowski, Krzysztof Skowroński, Wojciech Jagielski, Szymon Majewski, Beata Sadowska, Robert Bernatowicz, Marzena Chełminiak, Rafał Sławoń, Małgorzata Łaszcz, Marcin Dziedzic, Kamila Ceran, Doman Nowakowski, czy Małgorzata Moszczeńska.

Stacja stała się w Polsce pionierem nowych form przekazu, reklamy, jakości, na wiele lat wyznaczając wzorce nowoczesnego medium informacyjnego. Jako pierwsza wprowadziła na antenę codzienne poranne wywiady z politykami na żywo. Program „Gość Radia ZET” to w tamtych czasach absolutna nowość. Jej pierwszym gościem był Leszek Balcerowicz, a prowadzącym do 1995 roku – Andrzej Woyciechowski. Przed wyborami parlamentarnymi w 1993 roku Radio ZET zorganizowało radiowo-telewizyjne debaty polityków z udziałem widzów. W tym projekcie współpracowało z warszawską kablówką Top Canal. Inny, zupełnie nowym formatem radiowym była audycja „Śniadanie w Radiu ZET”, czyli niedzielne spotkania z politykami podsumowujące wydarzenia mijającego tygodnia. Jako pierwsza stacja wdrożyła autorski system komputerowy, który zastąpił emisję muzyki z kaset i ułatwił jej profesjonalne planowanie oraz układanie programu na antenie. W Europie podobne rozwiązania zaczęły pojawiać się co najmniej dwa lata później. Nowością był też „Czerwony telefon”, pod którym słuchacze mogli zostawiać ważne informacje, weryfikowane następnie przez dziennikarzy. W ten sposób „Zetka” jako pierwsza podała m.in. informację o zamordowaniu gen. Marka Papały. Z kolei „Komputerowa lista przebojów” nadawana w latach 1995-2000 była pierwszą w Polsce codzienną listą przebojów.W 30-letniej historii Radia ZET na antenie pojawiło się mnóstwo audycji, uchodzących dziś za kultowe. Wśród tych najbardziej znanych m.in.: „Kuferek Radia ZET”, „Czuj mózg”, „Dynastia”, „Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie”, „Od Zetki do Gazetki”, „1, 2, 3, śpiewasz Ty”, „Wiadomości dla dzieci”, „Do 3 razy sztuka”, „Gra w okręty”, „Słodka szesnastka”, „Parszywa trzynastka”, „Weekendy z gwiazdą”, „Piątki na piątki”, „Powiedz tylko Marzenie”, „Tajemnicza postać Radia ZET”, czy „Nautilus”.

W 1994 roku Radio ZET stało się jedną z dwóch ogólnopolskich komercyjnych stacji radiowych w naszym kraju.Po śmierci Andrzeja Woyciechowskiego w 1995 roku rozgłośnia zmieniła format na muzyczno-informacyjny, mocno podkreślając swój rozrywkowy charakter. Zasłynęła z organizacji wielkich koncertów i tras koncertowych m.in. „Wielkiej majówki Radia ZET” z udziałem Maanamu, Kayah, „Niebieskiego lata Radia ZET” z udziałem Maryli Rodowicz, koncertu The Rolling Stones w Chorzowie, „Lata ZET i Dwójki”, czy „Hitu Biało-Czerwonych”.Od początku swojego istnienia stacja stawiała na nietuzinkowe osobowości, co do dziś wyróżnia ją na tle konkurencji. Na antenie można było usłyszeć takich prowadzących i dziennikarzy jak: Maria Wiernikowska, Dorota Wellman, Jacek Żakowski, Bogusław Wołoszański, Hanka Bielicka, Bogusław Linda, Krystyna Janda, Marcin Prokop, Michał Figurski, Jarosław Kuźniar, Justyna Pochanke, Hubert Urbański, Jacek Czarnecki, Borys Szyc, Rafał Bryndal, Karolina Korwin-Piotrowska, Edyta Jungowska i wielu innych. Dziś wśród najbardziej charakterystycznych postaci antenowych Radia ZET są: Szymon Majewski, Beata Tadla, Damian Michałowski, Kamil Nosel, Beata Lubecka, Marcin Sońta, Grażyna Torbicka, Katarzyna Pakosińska, czy Marcin Wojciechowski.

Od 2005 roku z inicjatywy rozgłośni wręczana jest doroczna Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za najlepszy materiał dziennikarski łamiący stereotypy, wykraczający poza schematy i zaglądający za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dziennikarskich w Polsce. W kapitule nagrody zasiadają redaktorzy naczelni i wybitni przedstawiciele największych polskich mediów. Więcej na: www.nagrodawoyciechowskiego.pl.

Obecnie Radio ZET jest drugą największą stacją radiową w Polsce, której słucha codziennie blisko 4,5 mln osób, a jej udział rynkowy wynosi 12,1 proc. Stacja należy do Grupy Eurozet razem z Antyradiem, Meloradiem, Chillizet i Radiem Plus. W skład grupy wchodzą również portale i serwisy internetowe, z których największy Radiozet.pl, z blisko 8,5 mln realnych użytkowników, jest w TOP20 rankingu domen, z których korzysta najwięcej internautów w Polsce. Od lutego 2019 roku właścicielami Grupy Eurozet są spółki SFS Ventures s.r.o, z 60 proc. udziałów, oraz Agora S.A. – 40 proc.