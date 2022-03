400-letni dąb "Dunin" z Podlasia wybrany Europejskim Drzewem Roku

400-letni dąb "Dunin", rosnący na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, wygrał konkurs "European Tree Of The Year". Drzewo z Podlasia zdobyło niespełna 180 tysięcy głosów.

We wtorek oficjalna strona konkursu "European Tree Of The Year" poinformowała, że laureatem nagrody w 2022 roku został dąb "Dunin" z Podlasia, który zdobył dokładnie 179 317 głosów. Dąb szypułkowy o tej nazwie rośnie niedaleko wsi Przybudki w Gminie Narew w województwie podlaskim, ma ponad 400 lat i co lato zachwyca przechodniów swoimi zielonymi liśćmi, z kolei zimą - imponującymi konarami.

Konkurs na "Europejskie Drzewo Roku" organizowany jest przez Environmental Partnership Association z siedzibą w Brukseli. Zrzesza ona sześć fundacji pochodzących z Polski, Węgier, Bułgarii, Czech, Rumunii oraz Słowacji. Zwycięzcę wyłania się za pomocą internetowego głosowania, a wygrane drzewo zyskuje nie tylko sławę, ale również spore datki na jego ochronę i pielęgnację.

Dąb "Dunin" z Podlasia wybrany Europejskim Drzewem Roku

Warto zaznaczyć, że oprócz "Dunina" do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło aż 15 innych drzew z całej Europy. Co ciekawe, w porównaniu do konkurentów 400-letni polski dąb jest stosunkowo bardzo młody. Wiek Śpiewającej Lipy z czeskiej wsi Teleci liczy sobie bowiem ok. 700 lat, z kolei Kasztan Stu Koni z sycylijskiej miejscowości Sant'Alfio "przeżył" już około... czterech tysięcy lat.

Miano "Europejskiego Drzewa Roku" nie jest dla "Dunina" pierwszym wyróżnieniem. Podlaski dąb cieszy się już bowiem m.in. tytułem Polskiego Drzewa Roku, który przyznano mu w 2021 r.

RadioZET.pl/European Tree Of The Year