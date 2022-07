Kobieta zgwałcona w hostelu. Podejrzanym były policjant

W hostelu na terenie jednej z miejscowości na Mazowszu została zgwałcona 49-latka. Zarzuty w tej sprawie usłyszał właściciel obiektu. Podejrzany jest byłym policjantem. Pół roku temu wydalono go ze służby w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień - poinformował portal tvnwarszawa.pl.

Jak czytamy w portalu, informację w sprawie gwałtu w hostelu otrzymano na Kontakt 24. "Policja potwierdza, że 17 lipca w nocy przyjęła zgłoszenie w tej sprawie" - pisze tvnwarszawa.pl.

- Bezpośrednio po zgłoszeniu interweniujący policjanci zatrzymali podejrzanego, 53-letniego mieszkańca Mławy. W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został osadzony w policyjnym areszcie - mówi w rozmowie z portalem Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Z kolei prokurator rejonowy Marcin Bagiński z Prokuratury Rejonowej w Mławie przekazał portalowi, że mężczyzna usłyszał zarzut zgwałcenia, za który grozi mu do 12 lat więzienia. - Nie przyznał się i złożył wyjaśnienia, które będą analizowane - powiedział Bagiński. Dodał, że 53-latek został tymczasowo aresztowany.

Według ustaleń portalu zatrzymany to właściciel hostelu, w którym doszło do gwałtu. - Ponadto z naszych ustaleń wynika, że był w przeszłości policjantem. Jak przekazała nam Pawłowska, został zwolniony ze służby w grudniu 2021 roku - pisze tvnwarszawa.pl. Zdaniem prokuratury, doszło do tego w wyniku przekroczenia przez niego uprawnień.

RadioZET.pl/PAP