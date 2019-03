500 plus na każde dziecko i Emerytura plus. Morawiecki podał daty

500 plus na każde dziecko i ''trzynasta'' emerytura. Mateusz Morawiecki przedstawił na wtorkowej konferencji terminy realizacji tzw. "mapy drogowej" rządowych obietnic. Szef rządu ocenił, że tzw. nowa piątka PiS to program przełomowy.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Morawiecki zapowiedział, że program przywracania połączeń autobusowych - będący częścią przedstawionej w zeszłym miesiącu "piątki PiS" - ma zostać wdrożony w kwietniu i maju. - Żeby już wtedy powiaty mogły odtwarzać pozamykane wcześniej połączenia komunikacyjne (...). To bardzo ważny cywilizacyjny rozwojowy projekt - podkreślił premier.

''Trzynastka'' dla emerytów

Program tzw. emerytura plus, czyli plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązywać ma - według szefa rządu - od 1 maja.

500 plus na każde dziecko. Od kiedy?

Następnym projektem w kolejce do wdrożenia - mówił Morawiecki - jest program 500 plus na każde dziecko. Na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rozszerzone świadczenie będzie obowiązywało od 1 lipca.

We wtorek premier mówił też o pozostałych zapowiedziach PiS: zniesieniu podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżeniu podstawowej stawki podatku dla pozostałych obywateli do 17 proc. i podniesieniu kwoty uzyskania przychodów.

- Ta ''nowa piątka'' to jest pewna ciągłość, pewna strategia, pewna logika życia zawodowego, życia rodzinnego - podkreślił Morawiecki, wskazując, że propozycje PiS odpowiadają na potrzeby Polaków na różnych etapach życia.

- Widzimy środki do realizacji tego planu, mamy determinację, wolę jego realizacji i mam nadzieję, że po raz kolejny zdobędziemy zaufanie Polaków, po to, żeby móc kontynuować, móc wdrażać ten plan dla Polski - najlepszy plan dla zasobnej Polski w silnej Europie - dodał szef rządu.

