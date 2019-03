Co dalej z 500 plus na każde dziecko? Rafalska: projekt zostanie sfinalizowany lada moment

– W ciągu najbliższych dni pokażemy projekt dotyczący 500 plus na pierwsze dziecko. W ciągu tygodnia powinny rozpocząć się konsultacje społeczne – zapowiedziała w czwartek w TVN24 minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak podkreśliła, projekt powinien trafić do Sejmu „tak szybko, jak to możliwe”.