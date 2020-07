Dwaj mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego wbrew przepisom weszli na pas drogi granicznej. Mężczyźni zostali wylegitymowani przez patrol z placówki Straży Granicznej w Węgorzewie. Za popełnione wykroczenie mężczyźni zapłacili mandaty karne po 500 złotych.

Przyznali, że byli na wycieczce z dziećmi w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. 39-latek widział zakazy i oznaczenia granicy państwa, ale jego 41-letni kolega, tak bardzo chciał zobaczyć słup rosyjski, że zdecydowali się podejść bliżej

- wyjaśniła rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Mirosława Aleksandrowicz.

Mandat 500 zł dla turystów za wycieczkę pod słup graniczny

Według Straży Granicznej tego typu przypadki nasilają się w czasie wakacji. Wśród turystów panuje moda na robienie sobie pamiątkowych zdjęć i filmików ze słupami granicznymi w tle. W tym roku mandatami za wejście na pas graniczny lub nielegalne przekroczenie tzw. zielonej granicy z Rosją ukarano już 10 turystów.

Do większości tych zdarzeń doszło na tzw. trójstyku granic "Wisztyniec", gdzie zbiegają się granice państwowe Polski, Litwy i Rosji. Stoi tam dwumetrowej wysokości monolit z granitu, na którym znajdują się złote godła państw. Część turystów zapomina, że w tym miejscu można poruszać się tylko po terytorium Polski i Litwy, bez przechodzenia na stronę rosyjską.

Granica państwowa Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, której przekraczanie jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, tj. na przejściach granicznych. Dlatego służby apelują o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek. Przypominają, że obowiązuje całkowity zakaz wejścia i wjazdu na pas drogi granicznej, czyli odcinek 15 metrów, licząc od granicy państwa.

Złamanie zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych lub wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa, zagrożonym grzywną do 500 zł lub nawet karą pozbawienia wolności do trzech lat w razie przekroczenia granicy "przy użyciu przemocy, groźby podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami".

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP