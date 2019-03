63-latka z Żar odnaleziona. "Mama odnalazła się. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie"

"Mama odnalazła się. Dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie. Proszę was jeszcze o udostępnienie tego posta tak żeby dotarła ta informacja do jak największej grupy osób" - napisał na Facebooku syn Eugenii Przybyszewskiej, która byłą poszukiwana od 8 marca. Kobieta wróciła do domu cała i zdrowa.