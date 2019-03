Tragiczny wypadek na drodze krajowej. Nie żyje 64-latek

W poniedziałek wieczorem, na drodze krajowej numer 15 w miejscowości Suchatówka (województwo kujawsko-pomorskie) doszło do śmiertelnego wypadku – poinformowała we wtorek Gazeta Pomorska.

Jak wynika z informacji pozyskanych przez Gazetę Pomorską, samochód marki BMW na prostym odcinku drogi potrącił pieszego mężczyznę.

- 64-letni pieszy na skutek obrażeń zginął na miejscu. Prowadzone śledztwo ma na celu wyjaśnienie jak i dlaczego doszło do wypadku oraz to, kto się do niego przyczynił - mówiła dziennikarzom Gazety Pomorskiej izabella Drobniecka z komendy policyjnej w Inowrocławiu.

Policja przypomina o elementach odblaskowych

Policjantka przypomniała również, żebrak elementów odblaskowych – kiedy pieszy porusza się drogą po zmroku, w obszarze niezabudowanym – obciążony jest karą mandatu. Drobniecka stwierdziła także, że odblaski pozwalają dostrzec pieszego z odległości nawet 150 metrów podczas gdy ciemne ubranie umożliwia to kierowcy dopiero z odległości 40 metrów.

- Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego – podkreślała w rozmowie z dziennikarzami funkcjonariuszka.

RadioZET/Gazeta Pomorska/JZ