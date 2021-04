- To jest rząd, który źle służy Polsce. Doprowadźmy do wyborów. To, co się dzieje teraz, jest żenujące - ocenił w niedzielnym programie "7. Dzień Tygodnia Radia ZET" Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. - Jarosław Gowin ma klucze do rzeczywistości politycznej w Polsce i ewentualnego powołania rządu technicznego - mówił z kolei Filip Libicki z PSL.