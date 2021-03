77-letni Stanisław P. dopuścił się serii brutalnych gwałtów na 14-latce w okresie od lipca 2015 do jesieni 2016 roku. Jak podaje portal pulawy.naszemiasto.pl, wyniki śledztwa puławskiej prokuratury są wstrząsające. Mężczyzna miał wielokrotnie zmusić pokrzywdzoną do obcowania płciowego, bić po twarzy i podduszać.

''77-latkowi przypisuje się kierowanie wobec dziewczynki gróźb pozbawienia śmierci jej, jej bliskich i spalenia domu. Raz miał przystawić dziewczynce nóż do szyi. Domagał się zachowania tajemnicy'' - czytamy. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu pod koniec 2019 roku.

77-latek gwałcił nastolatkę. Jest wyrok sądu

W poniedziałek 15 marca sąd Okręgowy w Lublinie skazał 77-latka na osiem lat pozbawienia wolności. Warto zaznaczyć, że nie jest to maksymalny wymiar kary. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego ''kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12''. Mężczyzna otrzymał również zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do niej na mniej niż 100 metrów przez dziesięć lat.

- Osiem lat pozbawienia wolności to adekwatna kara do bardzo wysokiego stopnia szkodliwości zbrodni zgwałcenia małoletniej - powiedział uzasadniając wyrok sędzia Łukasz Obłoza.

Sąd w Lublinie uznał za okoliczność łagodzącą fakt, że mężczyzna w przeszłości nie był karany, a przestępstwa dopuścił się mając ograniczoną w znacznym stopniu zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów i pokierowania swoim zachowaniem.

