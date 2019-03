Kierowcy, UWAGA na dk1. Pożar samochodu

Kierowcy, uważajcie na drodze krajowej nr 1. Przed Piotrkowem Trybunalskim w kierunku Łodzi spłonął samochód. Utrudnienia spodziewane są co najmniej do 14:00.

O zdarzeniu jako pierwsi poinformowali nas słuchacze Radia ZET, dzwoniąc na Czerwony Telefon Radia ZET 321 321 100. Jak podali, na drodze krajowej nr 1 w kierunku Łodzi przed Piotrkowem Trybunalskim zapalił się samochód.

Służby informują, że osobowy nissan primera zaczął płonąć po uderzeniu w bariery. Jedna osoba została ranna. To 33-letni kierowca samochodu, mieszkaniec gminy Sulejów. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wypadku. Jezdnia w stronę Łodzi do ok. 14:00 może być zablokowana. Policja organizuje objazdy od strony Radomska.

RadioZET.pl/PAP/JŚ