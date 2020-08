''Gazeta Wyborcza'': neonazista z TVP. ABW wyłapało kolejne osoby

ABW wyłapało kolejnych polskich neonazistów. Kilkunastu osobom ze środowiska neonazistowskiego postawiono zarzuty propagowania faszyzmu. Wśród nich jest były pracownik TVP — Grzegorz S. W przeszłości był on także prezesem publicznego Radia Gdańsk z nadania PiS - informuje "Gazeta Wyborcza"

Jak podaje "GW", prowadzone od dwóch lat śledztwo przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu to efekt akcji ABW i policji z 21 kwietnia 2018 roku. To właśnie w tym dniu w Dzierżonowie na Dolnym Śląsku miał się odbyć międzynarodowy koncert z okazji urodzin Adolfa Hitlera. Agencji Bezpieczeństwa Narodowego i policji udało się nie dopuścić do tego wydarzenia.

"GW": Neonazista z TVP. Grzegorz S. usłyszał zarzuty

Zarzuty zorganizowania imprezy i publicznego propagowania faszyzmu oraz nawoływania do nienawiści na tle rasowym postawiono wtedy dwóm osobom — informuje "Wyborcza". Jednak na tym sprawa się nie zakończyła. Policjanci oraz funkcjonariusze ABW podążali tropem neonazistów polskich. W efekcie kilka tygodni temu zarzuty w prowadzonym postępowaniu usłyszały kolejne osoby. Łącznie 13.

Jak podaje "GW", jedną z podejrzanych osób o rozpowszechnianie materiałów o charakterze neonazistowskim jest Grzegorz S. Mężczyzna razem ze swoją żoną rozpowszechniali przez internet płyty z rasistowskim i narodowosocjalistycznym rockiem. Brali także udział w tworzeniu produkcji. Dziennikarze "Wyborczej" zapytali biuro prasowe Telewizji Polskiej o "dzisiejsze losy" Grzegorza S. Uzyskali krótką odpowiedź: "Pan Grzegorz S. nie jest już pracownikiem TVP Gdańsk".

Zarzuty usłyszeli także muzycy

Zarzuty usłyszeli także muzycy zespołu Obłęd i Odwet. Są to popularne zespoły w środowisku skrajnej prawicy. Zdarzyło im się grać na festiwalach ku czci Adolfa Hitlera. Obłęd miał być jednym z wykonawców na festiwalu w Dzierżonowie.

Przemysławowi K. z zespołu Odwet i czterem członkom zespołu Obłęd przedstawione zostały zarzuty nawoływania w tekstach do nienawiści motywowanej kolorem skóry i wyznaniem

– cytuje słowa osoby znającej szczegóły sprawy "Wyborcza".

Cały reportaż można przeczytać na stronie "Gazety Wyborczej".

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"