Funkcjonariusze ABW zatrzymali dziś o poranku byłego księdza, koordynatora nacjonalistycznych marszów we Wrocławiu, Jacka M. O pretekst do użycia siły pytali w Sejmie posłowie Konfederacji. M. szykował się dziś do udziału w marszu na 38 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.