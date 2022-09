Sondaż IBRiS dla Radia ZET wskazuje, że dwóch na trzech zapytanych Polaków popiera prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży, bez ograniczeń.

Radio ZET: Większość Polaków za prawem do aborcji do 12. tygodnia ciąży

- 25 procent respondentów pytanych przez IBRiS jest przeciwnego zdania i nie popiera prawa do aborcji bez ograniczeń do 12. tygodnia ciąży. 9 procent ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania - w sondażu IBRiS dla Radia ZET wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Od 1 października informacja o ciąży pacjentki będzie obowiązkowo wpisywana do Systemu Informacji Medycznej przez lekarza prowadzącego. Pacjentka nie będzie mogła zakazać lekarzowi wpisania informacji o ciąży do rejestru, a o dostęp do danych z Systemu Informacji Medycznych będą mogły się zwrócić prokuratura i sąd.

Ginekolog dr Grzegorz Południewski mówi Radiu ZET, że Ministerstwo Zdrowia nie zrobiło nic, aby wzbudzić zaufanie Polek w sprawie rejestru ciąż. Ma też wątpliwości, czy dane o ciąży powinny trafiać do rejestru natychmiast. - Biologia jest taka, że około 40-60 procent ciąż klinicznie już stwierdzonych ulega poronieniu. To jest bardzo duży odsetek. Pytanie, co z tymi danymi robić. Nie każdy chciałby, żeby obciążało to w przyszłości jego kartotekę życiową - mówi Radiu ZET dr Południewski.

